Вы никогда не готовили это блюдо так: Как приготовить драники с сыром, зеленью и секретным ингредиентом
Рецепт дерунов с сыром и зеленью, популярных в Украине, приобрел новые вариации, которые, возможно, вас приятно удивят. Это вкусное блюдо, которое обычно ассоциируют с жареным картофелем, может быть приготовлено с добавлением ценного ингредиента – тыквы.
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В новом рецепте, кроме картофеля и сыра, мы добавляем свежую тыкву – этот полезный овощ содержит много витаминов и минералов, таких как бета-каротин, витамины C, E, K, а также калий и магний, пишет сайт Meta.
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г;
- Сыр – 100 г;
- Картофель – 300 г;
- Мука – 8 ст.л;
- Зелень, соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Тыкву и картофель нарежьте на крупные кусочки и натрите на терке.
- Добавьте тертый сыр и мелко нарезанную зелень, а также соль и черный перец.
- Добавьте муку, чтобы соединить ингредиенты в одну массу.
- Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте ложкой драники и обжаривайте до хрустящей корочки.
- Подавайте готовые драники со свежей зеленью и по желанию – со сметаной.
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