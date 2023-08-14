Вы никогда не готовили это блюдо так: Как приготовить драники с сыром, зеленью и секретным ингредиентом

Рецепт дерунов с сыром и зеленью, популярных в Украине, приобрел новые вариации, которые, возможно, вас приятно удивят. Это вкусное блюдо, которое обычно ассоциируют с жареным картофелем, может быть приготовлено с добавлением ценного ингредиента – тыквы.

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В новом рецепте, кроме картофеля и сыра, мы добавляем свежую тыкву – этот полезный овощ содержит много витаминов и минералов, таких как бета-каротин, витамины C, E, K, а также калий и магний, пишет сайт Meta.

Ингредиенты:

Тыква – 500 г;

Сыр – 100 г;

Картофель – 300 г;

Мука – 8 ст.л;

Зелень, соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Тыкву и картофель нарежьте на крупные кусочки и натрите на терке. Добавьте тертый сыр и мелко нарезанную зелень, а также соль и черный перец. Добавьте муку, чтобы соединить ингредиенты в одну массу. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте ложкой драники и обжаривайте до хрустящей корочки. Подавайте готовые драники со свежей зеленью и по желанию – со сметаной.

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