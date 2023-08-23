Пригожин розбився? На росії впав літак на якому був керівник 'Вагнер' (відео)

Увечері 23 серпня у Тверській області впав літак. За даними російських телеграм-каналів, він належав главі ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

За попередніми даними на борту перебувало десять осіб, усі загинули. Російська "опозиціонерка" Ксенія Собчак стверджує, що джет міг належати ватажку ПВК "Вагнер" Євгенові Пригожину.

Спочатку повідомлялося про падіння військового літака. Згодом росЗМІ заявили, що це був цивільний російський бізнес джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795.

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"Це сталося за 15 кілометрів від Хотилово. За нашою інформацією, там було 3 людини екіпажу і 7 пасажирів. Чи був там сам Пригожин − невідомо", − написала Собчак.

За даними Росавіації, Пригожин значився серед пасажирів у літаку, що розбився. У мережі оприлюднили відео падіння літака і фото пожежі вже на землі.

Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину.

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