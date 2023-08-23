Пригожин разбился? На россии упал самолет, на котором был руководитель 'Вагнер' (видео)

Вечером 23 августа в Тверской области упал самолет. По данным российских телеграмм-каналов, он принадлежал главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

По предварительным данным на борту находились десять человек, все погибли. Российская "оппозиционерка" Ксения Собчак утверждает, что джет мог принадлежать предводителю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Первоначально сообщалось о падении военного самолета. Впоследствии росСМИ заявили, что это был гражданский российский бизнес-джет Embraer Legacy 600, номер RA-02795.

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Видео дня

"Это произошло в 15 километрах от Хотилово. По нашей информации, там было 3 человека экипажа и 7 пассажиров. Был ли там сам Пригожин – неизвестно", – написала Собчак.

По данным Росавиации, Пригожин числился среди пассажиров в разбившемся самолете. В сети обнародовали видео падение самолета и фото пожара уже на земле.

Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину.

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