ПриватБанк запровадив ліміт на зняття готівки у банкоматах: скільки можна зняти за раз

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та введення воєнного стану, Національний банк України встановив тимчасові обмеження на зняття готівки з банківських рахунків. Ці заходи були введені для стабілізації фінансової системи країни та забезпечення безперебійної роботи банківської системи в складних умовах. Про це пише 24 tv.ua.

Загальні обмеження:

В Україні:

Максимальна сума, яку можна зняти з банківського рахунку в гривнях протягом одного дня, становить 100 000 гривень. Цей ліміт поширюється на всі види зняття готівки, включаючи банкомати та каси банків.

За кордоном:

Для операцій з картками в гривнях за кордоном діє ліміт у розмірі 12 500 гривень на тиждень (з понеділка по неділю). Для операцій з картками в іноземній валюті ліміт може бути вищим, але його точний розмір залежить від банку та типу картки.

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Індивідуальні обмеження банків:

Кожен банк може встановлювати свої додаткові обмеження на зняття готівки. Це може бути пов’язано з різними факторами, такими як:

Тип банківської картки: Дебетові та кредитні картки можуть мати різні ліміти.

Дебетові та кредитні картки можуть мати різні ліміти. Статус клієнта: VIP-клієнти можуть мати підвищені ліміти.

VIP-клієнти можуть мати підвищені ліміти. Індивідуальні угоди з банком: Умови обслуговування за деякими картами можуть передбачати особливі ліміти на зняття готівки.

Один з найбільших банків України, ПриватБанк, встановив ліміт на зняття готівки в розмірі 20 000 гривень за одну операцію. Між операціями зняття готівки має пройти щонайменше 3 години. Однак, як і в інших банках, цей ліміт може змінюватися залежно від конкретних умов.

Як дізнатися про свої ліміти?

Щоб дізнатися про точні ліміти на зняття готівки з вашої картки, рекомендується:

Звернутися до свого банку: Ви можете зателефонувати на гарячу лінію банку або відвідати відділення.

Перевірити інформацію в мобільному додатку банку: Більшість банків надають інформацію про ліміти в своїх мобільних додатках.

Більшість банків надають інформацію про ліміти в своїх мобільних додатках. Ознайомитися з умовами договору: У договорі про обслуговування банківської картки зазначені всі деталі щодо лімітів на зняття готівки.

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