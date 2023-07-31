Накличете біду: Які речі категорично заборонено показувати гостям

Кожен предмет, що нас оточує, носить свою енергетику, яка може впливати на наше життя. Тому варто звернути увагу на кілька речей, які краще не показувати своїм гостям, оскільки вони можуть прийти з собою негативну енергію та нещастя.

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Корисно звертати увагу на те, що ми показуємо своїм гостям, і уникати показу речей, що можуть нести негативну енергію, повідомляє Ukr.Media.

Незавершені роботи. Заведено вважати, що показувати гостям незавершені роботи або проєкти в будинку може принести негативну енергію та проблеми. Якщо у вас є незакінчені справи, краще тимчасово приховати їх від очей гостей, щоб уникнути можливого недоліку і невдачі;

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Розбиті предмети та уламки вважаються символом нещастя і біди. Показувати гостям розбитий посуд чи інші поламані речі може залучити негативну енергію та призвести до нещасних випадків;

вважаються символом нещастя і біди. Показувати гостям розбитий посуд чи інші поламані речі може залучити негативну енергію та призвести до нещасних випадків; Відкриті ножиці. Вважається, що відкриті ножиці можуть символізувати конфлікт та сварку. Тому, якщо ви помітили, що залишили ножиці відкритими, краще закрити їх, щоб уникнути можливих розбіжностей або сварок з гостями;

Порожні кишені або порожні гаманці асоціюються з відсутністю грошей та бідністю. Тому не варто показувати їх гостям, щоб не залучити фінансові труднощі;

або асоціюються з відсутністю грошей та бідністю. Тому не варто показувати їх гостям, щоб не залучити фінансові труднощі; Павутиння вважається символом занедбаності. Його присутність у будинку може стати причиною невдач і фінансових труднощів у житті. Тому варто зберігати помешкання в чистоті;

вважається символом занедбаності. Його присутність у будинку може стати причиною невдач і фінансових труднощів у житті. Тому варто зберігати помешкання в чистоті; Зламані дзеркала вважаються символом невдачі та залучення негативної енергії. Важливо відзначити, що зламані дзеркала не слід зберігати у своєму будинку.

вважаються символом невдачі та залучення негативної енергії. Важливо відзначити, що зламані дзеркала не слід зберігати у своєму будинку. Порожній чайник вважається символом нестачі та обмежених можливостей. У чайнику обов'язково варто залишати мінімум води. Таким чином, він може символізувати достатність і процвітання.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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