Притягнете невдачі: через які предмети не можна переступати

Езотерики підкреслюють, що частіше за все магічні обряди проводяться з використанням звичайних предметів.

Про це пише radiotrek.

Люди можуть розкидати їх на порозі дому, на подвір'ї або на дорозі. Але щоб уникнути злого впливу, важливо не брати такі речі у руки та не переступати через них.

Наприклад, голки або булавки часто використовуються для розлучення закоханих чи наведення на людину порчі. Вірять, що метал вбирає негативну енергію, і якщо булавка, яка не має отвору, утримує цю енергію, негатив обертається навколо предмету, а потім впливає на того, хто знаходить цю булавку. Голки та булавки — це популярні "інструменти" відьом.

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Хліб був важливим атрибутом для магічних заклинань у минулому. Хліба передавався в дарунок, і часом на нього могли накласти порчу, спрямовану на позбавлення багатства і приречення на бідність.

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Дзеркало є потужним інструментом для магів, і вони використовують його для накладання сильних порч. Зазвичай його ставлять біля вхідних дверей квартири чи будинку жертви. Чим довше дзеркало перебуває біля вашого житла, тим гірше ви почуваєте себе.

У порівнянні з іншими "інструментами" магії, дзеркало не є особливо потужним засобом. Часто воно використовується, щоб завдати невеликих труднощів. Іншими словами, служить для дратування жертви. Знавці рекомендують викидати такі предмети, використовуючи папірець чи рукавичку, яких також потрібно відразу позбутися.

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