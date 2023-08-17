Привлечете неудачи: через какие предметы нельзя переступать

Эзотерики подчеркивают, что чаще всего магические обряды производятся с использованием обычных предметов.

Об этом пишет radiotrek.

Люди могут разбрасывать их на пороге дома, во дворе или на дороге. Но во избежание злого влияния важно не брать такие вещи в руки и не переступать через них.

Например, иглы или булавки часто используются для развода влюбленных или наведения на человека порчи. Верят, что металл впитывает негативную энергию, и если не имеющая отверстия булавка удерживает эту энергию, негатив вращается вокруг предмета, а затем влияет на того, кто находит эту булавку. Иглы и булавки – это популярные "инструменты" ведьм.

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Хлеб являлся важным атрибутом для магических заклинаний в прошлом. Хлеба передавался в подарок, и порой на него могли наложить порчу, направленную на лишение богатства и обречение на бедность.

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Зеркало является мощным инструментом для магов, и они используют его для наложения сильных порчей. Обычно его ставят у входной двери квартиры или дома жертвы. Чем дольще зеркало находится у вашего жилья, тем хуже вы чувствуете себя.

По сравнению с другими "инструментами" магии, зеркало не особенно мощное средство. Часто оно используется, чтобы доставить небольшие трудности. Другими словами, служит для раздражения жертвы. Знатоки рекомендуют выбрасывать такие предметы, используя бумажку или перчатку, от которых также нужно сразу избавиться.

Напомним, мы уже писали о зловещих приметах, предсказывающих беду.

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