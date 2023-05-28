Притягнуть біди та невдачі! Названо нещасливі кольори для всіх знаків зодіаку

Китайська, західна та ведична астрологія стверджують, що всі кольори по-різному впливають на людей. Це залежить від знаку зодіаку – і якщо деякі мають цілющу та позитивну енергію, то інші вважаються нещасливими.

Нещасливі кольори для знаків зодіаку

Овен — чорний

Перший знак зодіаку перебуває під впливом вогню. Правляча планета Овна – Марс. Отже, червоний його щасливий колір. Знаку амбіцій і драйву слід уникати чорного, тому що це колір Сатурна, і він не обіцяє нічого доброго Овнам.

Телець — темно-фіолетовий

Телець відомий своєю непохитністю, заземленістю і знаходиться під заступництвом планети кохання та грошей Венери. Отже, м'які відтінки білого та рожевого підкреслюють темперамент уродженців знаку. Тим не менш, їм рекомендується уникати червоного кольору і темного фіолетового відтінку – вони притягнуть невдачі.

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Близнюки — помаранчевий, темно-жовтий та червоний

Близнюки – один із найбільш допитливих, привітних та товариських знаків зодіаку. Народженим під знаком Близнюків не слід вибирати теплі кольори помаранчевого, темно-жовтого та червоного, оскільки вони порушують їхню енергію та загострюють вроджені негативні якості.

Рак — чорний і бордовий

Керований Місяцем, водяний знак Рака є найчутливішим серед усіх. М'які та замкнуті, Раки зазвичай спокійні, але часто стають жертвами надмірного занепокоєння. Цей знак повинен уникати чорного та бордового кольорів.

Лев — білий, рожевий та пастельні тони

Щедрі та надзвичайно позитивні Леви звикли бути завжди в центрі уваги, але їм рекомендується триматися подалі від світлих відтінків білого, рожевого, блакитного та пастельних тонів, оскільки це приверне невдачі у їхнє життя.

Діва — помаранчевий

Діви знаходяться під заступництвом Меркурія, вони практичні і люблять все ретельно планувати. Земні кольори, такі як різні відтінки коричневого та зеленого, дуже добре підходять їм. Це щасливі кольори Дів. Їм слід уникати яскравих відтінків, таких як помаранчевий, тому що це виводить їх із рівноваги.

Терези — неон

Терези знаходяться під заступництвом Венери. Вони люблять все стильне, і навіть їхня щаслива палітра кольорів складається з добре збалансованих відтінків. Нещасливі кольори – флуоресцентні або неонові, тому що вони порушують їхній внутрішній спокій і змушують почуватися неврівноваженими та некерованими.

Скорпіон — білий та пастельний

Керований планетою руйнування, Плутоном, цей водяний знак є найемоційнішим. Йому добре підходять темні кольори, такі як чорний та фіолетовий. Будь-яка присутність світлих тонів, таких як світло-блакитний, білий або пастельний приверне біди.

Стрілець — темно-коричневий, темно-зелений та чорний

Стрілець управляється планетою подорожей та пригод Юпітером. Цей мінливий знак любить подорожувати, отже, успіх у його життя прийде з яскраво-синіми та жовтими кольорами. Стрільцям слід триматися подалі від тьмяних кольорів із темно-коричневими, зеленими та чорними тонами.

Козеріг — жовтий, неоновий та фіолетовий

Керований планетою Сатурн, Козеріг є земним знаком. Чорний, сірий або колір хакі вважаються вдалими для Козерогів. Але їм рекомендується триматися подалі від жовтого, неонового та фіолетового кольорів.

Водолій — жовтий, помаранчевий та золотий

Цей далекоглядний та прогресивний знак управляється планетою Уран. Успіх у його життя приваблять кольори електричний синій та сріблястий. Слід уникати теплих тонів, а саме жовтого, помаранчевого та золотого. Вони викликають негативні думки.

Риби — темно-синій

Миролюбний та медитативний, водний знак Риби повинен вибирати яскраво-рожеві та ніжно-лавандові відтінки. Темно-синій несприятливий для енергії Риб, оскільки позбавляє їх душевного спокою.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.