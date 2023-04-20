Накличете біду: що ніколи не можна робити ввечері

Прикмети і забобони мають давню історію. Ввечері та вночі люди особливо вірили у прикмети, адже були впевнені, що в цей час прокидається нечиста сила.

З темним періодом доби пов’язано багато забобонів та прикмет. UaPortal ознайомить вас із деякими з них.

Не давайте грошей в борг

В давнину вірили, що дати в борг ввечері – до фінансових втрат. Цей принцип діє і у протилежну сторону: якщо взяти в борг після заходу Сонця – надовго залишитесь у боргах.

Не залишайте брудний посуд на ніч

Залишений на ніч брудний посуд може призвести до грошових збитків. Вірили, що брудний посуд – це прояв неповаги до домовика, який може розізлиться та накликати невдачі.

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Не можна дивитися у дзеркало на ніч

В давнину вірили, що вночі у дзеркалі можна побачити потойбічний світ та викликати звідти гостей.

Не можна виносити сміття вночі

Вірили, що винести сміття вночі – до втрати грошей.

Не можна залишати ніж на столі

Залишивши ніж на столі на ніч можна накликати на себе хвороби та неприємності.

Не можна прибирати вночі

Нічне прибирання може принести до будинку невдачі та втрату грошей. Миття підлоги вночі вимиває з дому удачу, любов і достаток.

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Не можна стригтися і гoлитися

Предки вірили, що якщо чоловік вночі поголиться – це призведе до невдач у коханні. А якщо дівчина підстриже волосся – буде мати проблеми в особистому житті.

Нагадаємо, ми вже писали, чому не можна тиснути руку через поріг.

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