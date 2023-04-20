Призовете беду: что никогда нельзя делать вечером

Приметы и предрассудки имеют давнюю историю. Вечером и ночью люди особенно верили в приметы, ведь были уверены, что в это время просыпается нечистая сила.

С темным периодом суток связано множество предрассудков и примет. UaPortal ознакомит вас с некоторыми из них.

Не давайте денег в долг

В древности верили, что дать в долг вечером – к финансовым потерям. Этот принцип действует и в противоположную сторону: если взять взаймы после захода Солнца – надолго останетесь в долгах.

Не оставляйте грязную посуду на ночь

Оставленная на ночь грязная посуда может привести к денежной потере. Верили, что грязная посуда – это проявление неуважения к домовому, который может разозлиться и навлечь неудачи.

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Нельзя смотреть в зеркало на ночь

В древности верили, что ночью в зеркале можно увидеть загробный мир и вызвать оттуда гостей.

Нельзя выносить мусор ночью

Верили, что вынести мусор ночью – к потере денег.

Нельзя оставлять нож на столе

Оставив нож на столе на ночь, можно навлечь на себя болезни и неприятности.

Нельзя убирать ночью

Ночная уборка может принести в дом неудачи и потерю денег. Мытье полов ночью вымывает из дома удачу, любовь и достаток.

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Нельзя стричься и бриться

Предки верили, что если мужчина ночью побреется, это приведет к неудачам в любви. А если девушка подстрижет волосы – будет иметь проблемы в личной жизни.

Напомним, мы уже писали, почему нельзя давить руку через порог.

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