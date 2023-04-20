Призовете беду: что никогда нельзя делать вечером
Приметы и предрассудки имеют давнюю историю. Вечером и ночью люди особенно верили в приметы, ведь были уверены, что в это время просыпается нечистая сила.
С темным периодом суток связано множество предрассудков и примет. UaPortal ознакомит вас с некоторыми из них.
Не давайте денег в долг
В древности верили, что дать в долг вечером – к финансовым потерям. Этот принцип действует и в противоположную сторону: если взять взаймы после захода Солнца – надолго останетесь в долгах.
Не оставляйте грязную посуду на ночь
Оставленная на ночь грязная посуда может привести к денежной потере. Верили, что грязная посуда – это проявление неуважения к домовому, который может разозлиться и навлечь неудачи.
Нельзя смотреть в зеркало на ночь
В древности верили, что ночью в зеркале можно увидеть загробный мир и вызвать оттуда гостей.
Нельзя выносить мусор ночью
Верили, что вынести мусор ночью – к потере денег.
Нельзя оставлять нож на столе
Оставив нож на столе на ночь, можно навлечь на себя болезни и неприятности.
Нельзя убирать ночью
Ночная уборка может принести в дом неудачи и потерю денег. Мытье полов ночью вымывает из дома удачу, любовь и достаток.
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Нельзя стричься и бриться
Предки верили, что если мужчина ночью побреется, это приведет к неудачам в любви. А если девушка подстрижет волосы – будет иметь проблемы в личной жизни.
Напомним, мы уже писали, почему нельзя давить руку через порог.
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