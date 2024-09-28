Привиди Хортиці за допомогою Javelin спалили російського танка (відео)

На одному з напрямків фронту українські захисники продемонстрували високу ефективність протитанкових засобів, знищивши чергову одиницю ворожої бронетехніки. Бійці підрозділу "Привид Хортиці" знищили російський танк Т-72Б3 за допомогою Javelin.

Як стало відомо, бійці підрозділу "Привід Хортиці" 2 батальйону оперативного призначення 15 бригади "Кара-Даг" влучно уразили російський танк Т-72Б3 за допомогою американського протитанкового ракетного комплексу Javelin. Відео ефектного знищення ворожої машини було оприлюднено 28 вересня на каналі підрозділу.

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Вартість знищеної техніки перевищила 300 тисяч доларів.

Знищення танку Т-72Б3. Джерело: Скриншот з t.me/ghost_of_khortytsia

"52 мільйони рублів перетворюються на уламки за кілька секунд", - прокоментували цей успіх українські воїни. Вони наголосили, що вартість знищеного танка є значною, проте життя українців є безцінним.

Знищення танку Т-72Б3. Джерело: Скриншот з t.me/ghost_of_khortytsia

Знищення танку Т-72Б3. Джерело: Скриншот з t.me/ghost_of_khortytsia

Знищення танку Т-72Б3. Джерело: Скриншот з t.me/ghost_of_khortytsia

Нагадаємо, раніше воїни ГУР повністю зачистили Вовчанський агрегатний завод та взяли полонених.

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