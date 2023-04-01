Просив молитися за Кіріла та виправдовував знищення українців росіянами: перехоплення розмов Паші 'Мерседеса'

Служба безпеки України 1 квітня повідомила про підозру скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю ("Паша Мерседес"). Підозра ґрунтується на доказовій базі щодо його причетності до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України.

В СБУ опублікували перехоплені розмови владики Павла. Вони також слугуватимуть доказами того, що священник є прихильником російської влади.

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Зокрема, в одній з розмов з неназваною особою митрополит Павло радіє окупації Херсона. Він називав російське вторгнення "війною Америки та росії до останнього українця".

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Зокрема, з його вуст прозвучало наступне: "Вже сьогодні Херсон благовіствуй радость велію, там уже і прапори російські скрізь... Люди довольні. Он показують, я то не вмію, слава Богу, і не хочу, а показують по Інтернету. Ось і все. Звісно, не поступляться (росіяни. – Ред.). Колись казали, що буде війна Америки й росії до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу попереджую, не будь десь близько, де є якась частина, там, щось таке, якийсь завод".

Потім Павло звинуватив Україну, що вона сама винна у нападі росіян, бо спровокувала їх: "Пишуть сьогодні в ютубі, лупанули по тих лабораторіях американських в Києві й Одесі, щоб аж від них пил розлетівся... Знищують Україну повністю. Ну, ці б'ють по повній (росіяни – Ред.), а ці ж провокують (українці – Ред.)".

В одній з перехоплених СБУ розмов священник образив тероборонівців, назвавши їх "ублюдками".А ще закликав молитися за московського патріарха Кіріла.

Що відомо про скандал навколо Лаври:

Восени 2022 року у мережі з'явилося відео, як на території Києво-Печерської Лаври священники молилися за росію. Священник Київської православної богословської академії Михайло Омелян тоді повідомив, що священники разом з вірянами співали: "Звон плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка Русь".

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь підтвердив, що на оприлюдненому відео дійсно зафіксовано, що в одному з храмів Лаври молилися саме з такими словами. "Ми молимося за всіх православних людей", – сказав він.

Після цього випадку у Мінкульті та в СБУ пообіцяли відреагувати на цей випадок.

На початку березня 2023 року Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про розірвання від 29 березня договору оренди території й приміщень Лаври. Було встановлено порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Також священникам, ченцям та вірянам УПЦ МП з 21 березня приписом Мінкульту заборонили заходити до печер Києво-Печерської лаври. В УПЦ МП згодом назвали закриття печер Лаври "безпрецедентним обмеженням прав українських вірян".

20 березня члени синоду Української православної церкви Московського патріархату намагалися зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та навіть прийшли до будівлі Офісу президента. Вони мали на меті "донести до керівництва держави свою позицію". Однак зустріч не відбулася.

29 березня біля стін Лаври почали збиратися віряни, що є прихильниками УПЦ МП. Вони заявили, що відстоюватимуть право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя й надалі проводити богослужіння на території Лаври.

1 квітня журналісти помітили Павла Лебедя біля стін Лаври у дорогому шарфі від Louis Vuitton, вартість якого майже 700 доларів.

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