СБУ висунула підозру Паші 'Мерседесу' і провела обшуки в його будинку: що знайшли (фото)

Служба безпеки України повідомила про підозру скандальному митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю ("Паша Мерседес"). У відомстві зазначили, що силовики зібрали "обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України".

Так, в СБУ встановили, що "Паша Мерседес" публічно ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та "намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора".

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Голова СБУ Василь Малюк зазначив: "Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів".

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В СБУ додали, що підозру повідомлено за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Силовики провели обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування Павла Лебедя. Як видно на світлинах з місць обшуків, владика жив зовсім не за церковними канонами, що сповідують смиренність та засуджують марнотратство.

На світлинах зафіксовано маєтки священнослужителя, у будинку – золоте оздоблення, портрет Павла Лебедя, ікони, золоті статуетки. А ще – печатка із зображенням російського двоголового орла.

В СБУ нагадали, що у 2022 році силовики проводили комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи у церковному середовищі УПЦ. Вони відбувалися для "припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства". У результаті цих заходів, проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у т.ч. 2 з них було використано в обміні на наших військовослужбовців.

Також запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ, а майже 250 клірикам рпц заборонено в’їзд в Україну. Припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ, громадянам країни-агресора, ініційовано примусове повернення до країни походження клірикам церкви, 2 громадянам рф.

У мережі вже з'явилися світлини та відео з приміщення суду, де Павлові Лебедю обирають запобіжний захід.

Що відомо про скандал навколо Лаври:

Восени 2022 року у мережі з'явилося відео, як на території Києво-Печерської Лаври священники молилися за росію. Священник Київської православної богословської академії Михайло Омелян тоді повідомив, що священники разом з вірянами співали: "Звон плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка Русь".

Настоятель Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь підтвердив, що на оприлюдненому відео дійсно зафіксовано, що в одному з храмів Лаври молилися саме з такими словами. "Ми молимося за всіх православних людей", – сказав він.

Після цього випадку у Мінкульті та в СБУ пообіцяли відреагувати на цей випадок.

На початку березня 2023 року Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про розірвання від 29 березня договору оренди території й приміщень Лаври. Було встановлено порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Також священникам, ченцям та вірянам УПЦ МП з 21 березня приписом Мінкульту заборонили заходити до печер Києво-Печерської лаври. В УПЦ МП згодом назвали закриття печер Лаври "безпрецедентним обмеженням прав українських вірян".

20 березня члени синоду Української православної церкви Московського патріархату намагалися зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та навіть прийшли до будівлі Офісу президента. Вони мали на меті "донести до керівництва держави свою позицію". Однак зустріч не відбулася.

29 березня біля стін Лаври почали збиратися віряни, що є прихильниками УПЦ МП. Вони заявили, що відстоюватимуть право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя й надалі проводити богослужіння на території Лаври.

1 квітня журналісти помітили Павла Лебедя біля стін Лаври у дорогому шарфі від Louis Vuitton, вартість якого майже 700 доларів.

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