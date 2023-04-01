СБУ выдвинула подозрение Паше 'Мерседесу' и провела обыски в его доме: что нашли (фото)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю ("Паша Мерседес"). В ведомстве отметили, что силовики собрали "обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры к разжиганию религиозной розни, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины".

Так, в СБУ установили, что "Паша Мерседес" публично оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и "пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия страны-агрессора".

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Глава СБУ Василий Малюк отметил: "Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений".

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В СБУ добавили, что подозрение уведомлено по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Силовики провели обыски по местам жительства и временному пребыванию Павла Лебедя. Как видно на фотографиях с мест обысков, владыка жил вовсе не по церковным канонам, исповедующим смирение и осуждающим расточительство.

На фотографиях зафиксированы имения священнослужителя, в доме – золотое убранство, портрет Павла Лебедя, иконы, золотые статуэтки. А еще – печать с изображением русского двуглавого орла.

В СБУ напомнили, что в 2022 году силовики проводили комплексные контрразведывательные и меры безопасности в церковной среде УПЦ. Они происходили для "прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства". В результате этих мероприятий, проведенных СБУ, возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага, в т.ч. 2 из них были использованы в обмене на наших военнослужащих.

Также введены санкции в отношении 17 функционеров УПЦ, а почти 250 клирикам запрещен въезд в Украину. Прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ, гражданам страны-агрессора, инициировано принудительное возвращение в страну происхождения клирикам церкви, 2 гражданам россии.

В сети уже появились фотографии и видео из помещения суда, где Павлу Лебедю выбирают меру пресечения.

Что известно о скандале вокруг Лавры:

Осенью 2022 года в сети появилось видео, как на территории Киево-Печерской Лавры священники молились о россии. Священник Киевской православной богословской академии Михаил Емельян тогда сообщил, что священники вместе с верующими пели: "Колокол плывёт, плывёт над россией, пробуждается матушка Русь".

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ Московского патриархата Павел Лебедь подтвердил, что на обнародованном видео действительно зафиксировано, что в одном из храмов Лавры молились именно с такими словами. "Мы молимся за всех православных людей", – сказал он.

После этого случая в Минкульте и СБУ пообещали отреагировать на этот случай.

В начале марта 2023 г. Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" о расторжении от 29 марта договора аренды территории и помещений Лавры. Было установлено нарушение монастырем условий договора об использовании государственного имущества.

Также священникам, монахам и верующим УПЦ МП с 21 марта предписанием Минкульта запретили заходить в пещеры Киево-Печерской лавры. В УПЦ МП впоследствии назвали закрытие пещер Лавры "беспрецедентным ограничением прав украинских верующих".

20 марта члены синода Украинской православной церкви Московского патриархата пытались встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и даже пришли в здание Офиса президента. Они преследовали цель "донести до руководства государства свою позицию". Однако встреча не прошла.

29 марта у стен Лавры начали собираться верующие, являющиеся сторонниками УПЦ МП. Они заявили, что будут отстаивать право митрополита УПЦ МП Павла Лебедя и дальше проводить богослужения на территории Лавры.

1 апреля журналисты заметили Павла Лебедя у стен Лавры в дорогом шарфе от Louis Vuitton, стоимость которого почти 700 долларов.

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