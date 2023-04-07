Простий інгредієнт допоможе підвищити врожайність огірків: поради дачників

Огірки – одна з найпопулярніших культур серед українських городників. Цей овоч може давати дуже гарний врожай.

Досвідченні дачники мають свої поради щодо того, як збільшили врожайність культури. Зокрема, потрібно під час посадки додати один простий інгредієнт.

Йдеться про лушпиння від цибулі, яке потрібно додавати у лунки. Попередньо цибулиння варто подрібнити, а потім покласти у виямки перед посадкою огірків. Такий метод дозволить значно покращити врожай.

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Ще одним варіантом є картопляний крохмаль. Його можна змішувати з подрібненим цибулинням у пропорції стакан лушпиння на столову ложку крохмалю.

Разом суміш допоможе огіркам швидше прижитися у ґрунті та принести багатий врожай.

Однак не варто забувати й про звичайні підживлення, полив та розпушування ґрунту. Так можна отримати найкращі плоди.

Нагадаємо, що на городі можна виростити чуфу, або земляний мигдаль чи тигровий горіх – неймовірно поживний продукт. Він містить багато жирів, цукру, білка і крохмалю. Чуфа за поживністю втричі перевершує властивості арахісу.

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