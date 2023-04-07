Простой ингредиент поможет повысить урожайность огурцов: советы дачников

Огурцы – одна из популярнейших культур среди украинских огородников. Этот овощ может давать очень хороший урожай.

Опытные дачники имеют свои советы по увеличению урожайности культуры. В частности, нужно при посадке добавить один простой ингредиент.

Речь идет о шелухе от лука, которую нужно добавлять в лунки. Предварительно луковой шелухи следует измельчить, а затем положить в выемки перед посадкой огурцов. Такой метод позволит значительно улучшить урожай.

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Еще одним вариантом является картофельный крахмал. Его можно смешивать с измельченной луковицей в пропорции стакан шелухи на столовую ложку крахмала.

Вместе смесь поможет огурцам побыстрее прижиться в почве и принести богатый урожай.

Однако не стоит забывать и об обычных подкормках, поливе и разрыхлении почвы. Так можно получить самые лучшие плоды.

Напомним, что на огороде можно вырастить чуфу, или земляной миндаль или тигровый орех – невероятно питательный продукт. Он содержит много жиров, сахара, белка и крахмала. Чуфа по питательности втрое превосходит свойства арахиса.

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