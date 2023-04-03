Вытягивание рассады: как спасти растения, ставшие тонкими и длинными

Вытягивание рассады – это процесс, когда растения, выращиваемые в закрытом помещении (например, на подоконниках или в оранжереях), начинают вытягиваться вверх, ища свет, что может привести к их смерти. Это довольно распространенная проблема среди любителей растений, особенно в зимний период, когда дневной мир гораздо короче.

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Главной причиной извлечения рассады является недостаточность света, так как зимними месяцами дневной свет очень короткий. Кроме того, низкая влажность воздуха, низкая температура и недостаточная вентиляция могут также влиять на рост растений.

Если ваши растения начали вытягиваться, есть несколько шагов, которые вы можете сделать, чтобы спасти их. Первым шагом является обеспечение достаточного количества света для растений. Если возможно, поместите их у окна на южную сторону, где больше света, или используйте искусственное освещение. Важно также отслеживать температуру и влажность воздуха, чтобы обеспечить оптимальные условия роста растений.

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Кроме того, важно помнить о правильной поливе растений. Если вы поливаете растения слишком часто – это может привести к загниванию корневой системы растений. Итак, убедитесь, что почва в горшках хорошо пропитана влагой, но не слишком мокрая.

Если растения уже вытянулись, возможно потребуется провести их пересадку в больший горшок с большим объемом почвы, которая должна быть питательной, разрыхленной и не иметь слишком много влаги. Для этого можно использовать специальные грунты для рассады или смешивать обычную почву с перегноем или кокосовой стружкой.

Также важно не переувлажнять почву, ведь это может привести к гнили. Для полива лучше использовать спрей или капельный полив, чтобы вода равномерно распределялась по грунту.

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Растения нуждаются в достаточном количестве света для здорового роста. Если окно не обеспечивает достаточное количество света, можно использовать фитолампы или специальные лампы со спектром света, необходимым для растений.

Растения не могут развиваться при слишком низкой или высокой температуре. Оптимальная температура для большинства растений составляет 20-25 градусов Цельсия. Для поддержания оптимальной температуры можно использовать подогрев питомника.

Для здорового роста растений нужны питательные вещества, которые можно добавлять в почву или использовать жидкие удобрения. Лучше всего использовать удобрения с высоким содержанием азота, фосфора и калия.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать, читайте в нашем материале.

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