Проти росіянки, яка пропонувала путіну вдарити по Дрездену ракетою, відкрили кримінальну справу у Німеччині (відео)

Минулого року росіянка, яка мешкає у Німеччині, закликала російського диктатора владіміра путіна " їб*нути" по Дрездену, де українці проводили мирні мітинги. Цьогоріч вона вже почала жалітися, що проти неї порушили кримінальну справу за ворожі висловлювання проти німців та українців.

Росіянка, яка у соцмережах підписується як Alena Dirksen (Альона Дірксен), у жовтні 2022 року у соцмережі TikTok показала відео, як у Дрездені українці вийшли на вулиці з прапорами – вони вийшли на мітинг, аби засудити масований ракетний обстріл України, що стався 10 жовтня 2022 р. Вона прокоментувала його так: "владімір владіміровіч, їм сьогодні мало було. Ось, тут у нас в Дрездені теж можна один разок їб*нути гарненько".

Відео дня

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Після того, як її особу було з'ясовано, росіянка почала жалітися на погрози, які отримує на свою адресу та адресу свого ресторану "родіна" – ц соцмережах її закладу почали ставити низькі оцінки, свідомо занижуючи його рейтинг.

Нове звернення росіянка теж опублікувала у соцмережах: "Дорогі каструлеголові, якщо ви вважаєте, що могли мені в Інстаграмі написати якусь х**ню, і поставити на мій ресторан одну зірочку, що ви зробите мені гірше, чи мене якось зачепите, то я спішу вас засмутити - це реклама, це також реклама. Продовжуйте у тому ж дусі, дорогі".

Однак днями Альона Дірксен записала вже "сльозливе відео". На ньому вона бідкається, що не отримала захисту від правоохоронців в Німеччині, а навпаки – їй тепер загрожує кримінальна справа за різкі висловлювання.

"Я неодноразово зверталася за допомогою в правоохоронні органи Німеччини, але жодна моя заява не призвела до результату. В серпні 2022 року я дозволила собі розповісти одній невеличкій місцевій газеті про всі погрози та нападки, які приходять на мою адресу та адресу мого ресторану з боку проукраїнських активістів. Вони стали мені ще більше погрожувати та розповсюджувати фейки в соцмережах. А правоохоронні органи вирішили замість того, щоб розібратися з тими погрозами, які надходять на мою адресу та адресу мого ресторану, завести кримінальну справу на мене і влаштувати показовий процес з покаранням: що відбувається з тими, хто не висловлюється погано на адресу російської федерації", – розповіла вона.

росіянка у відео звернулася до МЗС рф з проханням "надати підтримку, оскільки на правоохоронні органи Німеччини у мене надії не залишилося".

Раніше з Німеччини видворили російську блогерку, що розхвалювала диктатора путіна й насміхалася з вбивств мирних українців.

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