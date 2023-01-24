Против россиянки, предлагавшей пути ударить по Дрездену ракетой, возбуждено уголовное дело в Германии (видео)

В прошлом году россиянка, проживающая в Германии, призвала российского диктатора владимира путина "еб*нуть" по Дрездену, где украинцы проводили мирные митинги. В этом году она уже начала жаловаться, что против нее возбудили уголовное дело за враждебные высказывания против немцев и украинцев.

россиянка, которая в соцсетях подписывается как Alena Dirksen (Алена Дирксен), в октябре 2022 года в соцсети TikTok показала видео, как в Дрездене украинцы вышли на улицы с флагами – они вышли на митинг, чтобы осудить массированный ракетный обстрел Украины, произошедший 10 октября 2022 г. Она прокомментировала его так: "Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот, здесь у нас в Дрездене тоже можно один раз е**ть хорошенько".

Видео дня

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После того, как ее личность была установлена, россиянка начала жаловаться на угрозы, получаемые в свой адрес и адрес своего ресторана "родина" – в соцсетях ее заведению начали ставить низкие оценки, сознательно занижая его рейтинг.

Новое обращение россиянка тоже опубликовала в соцсетях: "Дорогие кастрюлеголовые, если вы считаете, что могли мне в Инстаграме написать какую-нибудь х**ню, и поставить на мой ресторан одну звездочку, что вы сделаете мне хуже, или меня как-нибудь заденете, то я спешу вас расстроить - это реклама, это тоже реклама. Продолжайте в том же духе, дорогие".

Однако на днях Алена Дирксен записала уже "слезливое видео". На нем она жалуется, что не получила защиты от стражей порядка в Германии, а наоборот – ей теперь грозит уголовное дело за резкие высказывания.

"Я неоднократно обращалась за помощью в правоохранительные органы Германии, но ни одно мое заявление не привело к результату. В августе 2022 года я позволила себе рассказать одной небольшой местной газете обо всех угрозах и нападках, которые приходят в мой адрес и адрес моего ресторана со стороны проукраинских активистов Они стали мне еще больше угрожать и распространять фейки в соцсетях, а правоохранительные органы решили вместо того, чтобы разобраться с теми угрозами, которые поступают в мой адрес и адрес моего ресторана, возбудить уголовное дело против меня и устроить показательный процесс с наказанием: что происходит с теми, кто не высказывается плохо в адрес российской федерации", – рассказала она.

россиянка в видео обратилась в МИД рф с просьбой "оказать поддержку, поскольку на правоохранительные органы Германии у меня надежды не осталось".

Ранее из Германии выдворили российскую блогершу, которая расхваливала диктатора путина и насмехалась над убийствами мирных украинцев.

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