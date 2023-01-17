Росіянка поскаржилася на поведінку Вікторії Апанасенко, яка не хотіла з нею спілкуватися на Міс Всесвіт-2023

Конкурс "Міс Всесвіт" вже пройшов, але представниця росії Ганна Ліннікова згадала про ставлення до неї української претендентки Вікторії Апанасенко. Нагадаємо, що на одній із фотосесій українка відмовилася стати поряд на загальному фото.

Свою думку фіналістка росії висловила російському виданню. Вона повідомила, що намагалася налагодити контакт із українкою, але їй не вдалося.

За її словами, незважаючи на коментарі Апанасенко, яка вимагала бойкотувати участь росії на міжнародному конкурсі, вона не взяла це близько до серця.

"Дівчата з українським корінням цуралися мене. Тому поспілкуватися і познайомитися краще нам не вдалося, хоча спроби з мого боку і були", - зізналася 22-річна Ліннікова.

Відео дня

Апанасенко прокоментувала вчинок Лінникової таким чином: "Вона отримала завдання від її оргкомітету, що має зробити зі мною селфі. І вона це намагалася зробити не вперше. президента, який розпочав війну в Україні, чи ні, кілька разів пропонували зробити "дружнє фото".

Напередодні стало відомо, що під час одного із своїх виходів на сцену росіянка Ліннікова показала публіці середній палець.

Нагадаємо, що конкурс "Міс Всесвіт - 2023" пройшов у США 14 січня. Українці не вдалося увійти до першої п'ятірки найкращих красунь світу.

Корону переможниці посіла 28-річна американка Р'Боні Габріел.

На останній фінальний вихід Апанасенко одягла сукню від українського бренду жовтого кольору, вразивши всіх своєю красою.

Раніше в мережі показали, як українка Вікторія Апанасенко уникає росіянки на загальному фото. Для цього дівчина попросила помінятись сусідок місцями.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!