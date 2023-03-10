Перевірте документи: українцям назвали умову, за якої закордонний паспорт недійсний

Українців попередили про важливу зміну. Зокрема, через неї закордонний паспорт можуть визнати недійсним.

Йдеться про документ, в якому ім'я та прізвище будуть записані не так, як в ID-картці. Про це повідомили у пресслужбі Держмитслужби.

Зазначається, що у лютому 2023 року в системі оформлення біометричних паспортних документів відбулося оновлення програмного забезпечення. Через це змінилися вимоги до різної транслітерації даних у закордонному паспорті та ID-картці.

Зараз дійсним визнається останній оформлений документ.

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Тобто, якщо особа оформила спочатку паспорт для виїзду за кордон, а потім ID-картку з іншим написанням прізвища чи імені латинськими літерами, то закордонний паспорт буде автоматично визнаний недійсним.

"Прохання до громадян перевірити паспортні документи та у разі встановлення розбіжностей звернутися до підрозділів міграційної служби, ЦНАПу, "Паспортного сервісу", – додали у пресслужбі.

Раніше ми писали чи дозволяється виїжджати за кордон громадянам України з посвідкою на проживання в іншій країні, а також що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення.

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