П'ять кулінарних лайфхаків з картоплею, які треба спробувати

Картоплю можна готувати різними способами. Проте не всі знають, що деякі прості лайфхаки зроблять ваше життя простішим.

Сайт Pixelinform запропонував п'ять дієвих способів, які допоможуть на кухні. Йдеться саме про приготування картоплі.

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1. Швидке та смачне приготування картоплі в мікрохвильовці

Щоб заощадити час, ви можете готувати картоплю не тільки в духовці, на пательні або в каструлі, але й в мікрохвильовій печі. Для цього помийте картоплю, проткніть кожну 5-7 разів виделкою, викладіть на тарілку та поставте в мікрохвильовку. Середнього розміру картопля буде готуватися 5 хвилин, дві штуки – 10 хвилин, чотири бульби – 15 хвилин.

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Коли картопля приготується, дістаньте її, розріжте на частини та додайте олію, сир, сметану, зелень, бекон.

2. Перед тим, як варити картоплю, проведіть ножем по ній. Так ви швидко очистите її потім.

Добре помийте картоплю та проведіть ножем по колу. Коли картопля звариться та охолоне, зняти шкірку буде набагато простіше, аніж потім чистити ножем.

3. Залишки картопляного пюре використайте для інших страв

Не поспішайте викидати залишки картопляного пюре, що у вас залишилося. З нього ви можете приготувати вареники, зрази з картоплею, капустою та іншими начинками тощо.

4. Вода, у якій варилася картопля, може стати підливою

Щоб зробити підливу, змішайте бульйон, трохи води, що залишилася після варіння картоплі, сіль та перець, додайте ½ ложки кукурудзяного крохмалю.

5. Картопля може врятувати пересолений суп

Якщо так сталося, що ви пересолили суп, то не поспішайте розбавляти його водою. Покладіть у рідину картоплину і варіть на повільному вогні ще 10 хвилин. Завдяки тому, що картопля вбере зайву сіль, ваш суп буде врятовано.

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