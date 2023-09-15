Пять кулинарных лайфхаков с картофелем, которые нужно попробовать

Картофель можно готовить разными способами. Однако не все знают, что некоторые простые лайфхаки сделают вашу жизнь проще.

Сайт Pixelinform предложил пять действенных способов, которые помогут на кухне. Речь идет именно о приготовлении картофеля.

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1. Быстрое и вкусное приготовление картофеля в микроволновке

Чтобы сэкономить время, вы можете готовить картофель не только в духовке, на сковороде или в кастрюле, но и в микроволновке. Для этого помойте картофель, проткните каждый 5-7 раз вилкой, выложите на тарелку и поставьте в микроволновку. Среднего размера картофель будет готовиться 5 минут, две штуки – 10 минут, четыре клубня – 15 минут.

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Когда картофель приготовится, достаньте его, разрежьте на части и добавьте растительное масло, сыр, сметану, зелень, бекон.

2. Перед тем, как варить картофель, проведите ножом по нему. Так вы быстро очистите его потом.

Хорошо помойте картофель и проведите ножом по кругу. Когда картофель сварится и остынет, снять кожуру будет намного проще, чем чистить ножом.

3. Остатки картофельного пюре используйте для других блюд

Не спешите выбрасывать оставшиеся у вас остатки картофельного пюре. Из него можно приготовить вареники, зразы с картофелем, капустой и другими начинками.

4. Вода, в которой варился картофель, может стать подливкой

Чтобы сделать подливку, смешайте бульон, немного воды, оставшейся после варки картофеля, соль и перец, добавьте ½ ложки кукурузного крахмала.

5. Картофель может спасти пересоленный суп

Если так вышло, что вы пересолили суп, то не торопитесь разбавлять его водой. Уложите в жидкость картофелину и варите на медленном огне еще 10 минут. Благодаря тому, что картофель впитает лишнюю соль, ваш суп будет спасен.

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