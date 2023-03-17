П'ять речей, які в жодному разі не можна позичати сусідам

Деякі речі просто заборонено позичати сусідам. Оскільки вони позбавляють успіху та принесуть фінансові проблеми та неприємності.

Про які саме предмети йдеться, читайте в матеріалі UAportal. Серед них: гроші, одяг, хліб, сіль тощо.

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1. Гроші. Не можна позичати гроші, якщо вони останні. Це стосується й тих випадків, якщо ви маєте на карті ще гроші. Оскільки накличете проблеми з фінансами.

Проте позичати гроші можна заможній людині на короткий термін. Коли кошти повернуть, то з вами поділять фінансовим успіхом у цьому випадку.

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Також заборонено позичати гроші ввечері чи вночі у понеділок, після заходу сонця та перед великими святами, в день народження когось із членів сім'ї, особливо дітей.

Якщо близький родич вирушив у подорож, то цього дня заборонено позичати або брати у борг гроші.

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2. Хліб та сіль. Народні прикмети кажуть, що не можна віддавати останній шматок хліба з дому, оскільки це до бідності. Не дають хліб з порога і не віддають з дому після заходу сонця, це до непорозуміння у сім'ї.

Сіль також енергетично потужна та здатна притягувати чужі неприємності у будинок, на роботу чи особисте життя. Якщо ж сусіди попросили сіль, то просто подаруйте і не приймайте назад.

3. Одяг. Особисті речі вбирають енергетику господарів. Такий одяг брати можна тільки у тому випадку, якщо ви впевнені, що людина має добрі наміри.

Якщо ж потрібен одяг, то за нього треба дати кілька монет. Таким чином ви позбавитеся негативу.

4. Посуд. Якщо сусідам щось знадобилося, то ви можете відмовити, подарувати або продати за гроші. Просто давати в борг не варто, це накличе неприємності на ваш дім.

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5. Віник. Ця річ – сильне пристосування для очищення енергетики. Наші предки вважали, що позичати віник не можна. Це позбавляє будинок захисту та приваблює неприємності.

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