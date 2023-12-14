П'ятиденна магнітна буря накриє Землю: коли чекати на небезпеку

14 грудня на Землі спостерігаються геомагнітні шторми силою у 4 бали. Однак вже завтра на Землі почнеться п'ятиденна магнітна буря червоного рівня.

Відео дня

За даними meteoagent, 15 та 16 грудня геомагнітні шторми сягнуть К-індексу 5, а 17 грудня удари зростуть до шести балів.

18 грудня буря стихне до 4 балів, а 19 та 20 грудня сила геомагнітних штормів знову посилиться до червоного рівня.

Читайте також: Чому від негоди та магнітних бур болить голова: як діє на людину метеопатія

Календар магнітних бур на грудень 2023

Як метеозалежним вберегтися від впливу магнітних бур

Метеозалежні люди — це люди, які відчувають негативний вплив погодних умов на своє здоров’я. Магнітні бурі — це явища, що виникають внаслідок зміни магнітного поля Землі. Вони можуть викликати у метеозалежних людей такі симптоми, як:

Головний біль

Проблеми зі сном

Порушення серцевого ритму

Підвищена стомлюваність

Тривожність

Депресія

Щоб вберегтися від впливу магнітних бур, метеозалежним людям слід дотримуватися таких рекомендацій:

Зменште фізичні навантаження. Магнітні бурі можуть викликати втому, тому намагайтеся уникати важких фізичних навантажень у цей час. Пийте достатньо води. Слідкуйте за своїм харчуванням. Вживайте в їжу продукти, багаті на магній і кальцій, які допомагають знизити чутливість до магнітних бур. Приймайте заспокійливі препарати. Якщо у вас виникають симптоми, такі як тривожність або депресія, можна приймати заспокійливі препарати, рекомендовані лікарем.

Важливо! Якщо ви відчуваєте симптоми, які можуть бути викликані магнітною бурею, важливо звернутися до лікаря. Лікар може допомогти вам визначити, чи є у вас магнітна чутливість, і порекомендувати способи зменшити вплив магнітних бур на ваше здоров'я.

Раніше ми повідомляли, що науковці знайшли спосіб зменшити біль без ліків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!