Пятидневная магнитная буря накроет Землю: когда ждать опасности

14 декабря на Земле наблюдаются геомагнитные штормы силой в 4 балла. Однако уже завтра на Земле начнется пятидневная магнитная буря красного уровня.

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По данным meteoagent, 15 и 16 декабря геомагнитные штормы достигнут К-индексу 5, а 17 декабря удары возрастут до шести баллов.

18 декабря буря стихнет до 4 баллов, а 19 и 20 декабря сила геомагнитных штормов снова усилится до красного уровня.

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Календарь магнитных бурь на декабрь 2023

Как метеозависимым уберечься от воздействия магнитных бурь

Метеозависимые люди – это люди, которые испытывают негативное влияние погодных условий на свое здоровье. Магнитные бури – это явления, возникающие вследствие изменения магнитного поля Земли. Они могут вызвать у метеозависимых людей такие симптомы, как:

Головная боль

Проблемы со сном

Нарушение сердечного ритма

Повышенная утомляемость

Тревожность

Депрессия

Чтобы уберечься от воздействия магнитных бурь, метеозависимым людям следует придерживаться следующих рекомендаций:

Уменьшите физические нагрузки. Магнитные бури могут вызвать усталость, поэтому старайтесь избегать тяжелых физических нагрузок в это время. Пейте достаточно воды. Следите за своим питанием. Употребляйте в пищу продукты, богатые магнием и кальцием, которые помогают снизить чувствительность к магнитным бурям. Принимайте успокаивающие препараты. Если у вас возникают симптомы, такие как тревожность или депрессия, можно принимать успокаивающие препараты, рекомендованные лечащим врачом.

Важно! Если вы чувствуете симптомы, которые могут быть вызваны магнитной бурей, важно обратиться к врачу. Врач может помочь вам определить, есть ли у вас магнитная чувствительность и порекомендовать способы уменьшить влияние магнитных бурь на ваше здоровье.

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