Пятидневная магнитная буря накроет Землю: когда ждать опасности
14 декабря на Земле наблюдаются геомагнитные штормы силой в 4 балла. Однако уже завтра на Земле начнется пятидневная магнитная буря красного уровня.
По данным meteoagent, 15 и 16 декабря геомагнитные штормы достигнут К-индексу 5, а 17 декабря удары возрастут до шести баллов.
18 декабря буря стихнет до 4 баллов, а 19 и 20 декабря сила геомагнитных штормов снова усилится до красного уровня.
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Календарь магнитных бурь на декабрь 2023
Как метеозависимым уберечься от воздействия магнитных бурь
Метеозависимые люди – это люди, которые испытывают негативное влияние погодных условий на свое здоровье. Магнитные бури – это явления, возникающие вследствие изменения магнитного поля Земли. Они могут вызвать у метеозависимых людей такие симптомы, как:
- Головная боль
- Проблемы со сном
- Нарушение сердечного ритма
- Повышенная утомляемость
- Тревожность
- Депрессия
Чтобы уберечься от воздействия магнитных бурь, метеозависимым людям следует придерживаться следующих рекомендаций:
- Уменьшите физические нагрузки. Магнитные бури могут вызвать усталость, поэтому старайтесь избегать тяжелых физических нагрузок в это время.
- Пейте достаточно воды.
- Следите за своим питанием. Употребляйте в пищу продукты, богатые магнием и кальцием, которые помогают снизить чувствительность к магнитным бурям.
- Принимайте успокаивающие препараты. Если у вас возникают симптомы, такие как тревожность или депрессия, можно принимать успокаивающие препараты, рекомендованные лечащим врачом.
Важно! Если вы чувствуете симптомы, которые могут быть вызваны магнитной бурей, важно обратиться к врачу. Врач может помочь вам определить, есть ли у вас магнитная чувствительность и порекомендовать способы уменьшить влияние магнитных бурь на ваше здоровье.
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