Плями та написи на доларах: чи приймуть такі гроші в банках та обмінниках

Проблеми з обміном виникають в українців не лише через долари старих серій. Навіть нові купюри можуть не прийняти в банках чи фінансових установах, якщо на них є суттєві пошкодження або ознаки сильного зношення.

Водночас наявність написів чи плям на готівкових доларах ще не означає, що ці гроші повністю втратили свою цінність. Сайт Новини.LIVE пояснив, які саме доларові банкноти не підлягають обміну в Україні.

Готівкові долари, що втратили ознаки платіжного засобу або є підробками, не підлягають обміну та використанню. Згідно з Інструкцією №103 про організацію касових операцій у банках та серед надавачів платіжних послуг в Україні, власники таких банкнот можуть передати їх на інкасо.

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Іноземні банки-кореспонденти можуть здійснити заміну доларів, які мають значні пошкодження або сліди зношення. До таких належать банкноти:

розірвані на декілька частин;

з ушкодженими захисними або дизайнерськими елементами;

з помітною зміною кольору паперу або зображень;

з локальними забрудненнями (включно з плямами, видимими під ультрафіолетом), які займають понад 50% площі банкноти;

із загальними забрудненнями, через які папір світиться під ультрафіолетовим світлом;

обвуглені, обпалені, з дірками чи такі, що втратили міцність;

із очевидними дефектами друку.

Крім того, не підлягають обміну чи передаванню на інкасо доларові купюри, які були навмисно пошкоджені з метою здійснення злочину, вилучені з обігу Нацбанком, є рекламними зразками або містять штампи про погашення.

Які долари все ж можна обміняти

На перший погляд може здатися, що плями чи позначки роблять купюру непридатною, однак не все так однозначно. Усе залежить від характеру та ступеня пошкодження. У додатку до Положення №1 зазначено перелік ознак незначного зношення, які не перешкоджають обміну банкнот у банках.

До допустимих дефектів належать, зокрема:

до трьох плям розміром до 5 мм кожна;

написи на поверхні загальною площею не більше 200 мм²;

дрібні потертості, зменшення жорсткості паперу;

наявність до трьох надривів довжиною до 3 мм;

до чотирьох отворів діаметром до 1 мм;

відбитки штампів або печаток.

Отже, якщо на доларах є незначні сліди використання – це не привід для паніки. Такі купюри цілком приймають банки для обміну відповідно до норм, встановлених Національним банком України.

Раніше ми розповідали, що купюри номіналом 100 доларів 2003 року можуть викликати проблеми.

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