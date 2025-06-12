Пятна и надписи на долларах: примут ли такие деньги в банках и обменниках
Проблемы с обменом возникают у украинцев не только из-за долларов старых серий. Даже новые купюры могут не принять в банках или финансовых учреждениях, если на них существуют повреждения или признаки сильного износа.
В то же время, наличие надписей или пятен на наличных долларах еще не означает, что эти деньги полностью потеряли свою ценность. Сайт Новости.LIVE объяснил, какие именно долларовые банкноты не подлежат обмену в Украине.
Наличные доллары, утратившие признаки платежного средства или подделки, не подлежат обмену и использованию. Согласно Инструкции №103 об организации кассовых операций в банках и среди поставщиков платежных услуг в Украине, владельцы таких банкнот могут передать их на инкассо.
Читайте также: Доллары 2006 года: почему их отказываются принимать и какова их стоимость
Иностранные банки-корреспонденты могут произвести замену долларов, имеющих значительные повреждения или следы износа. К таким относятся банкноты:
- разорваны на несколько частей;
- с поврежденными защитными или дизайнерскими элементами;
- с заметным изменением цвета бумаги или изображений;
- с локальными загрязнениями (включая пятна, видимые под ультрафиолетом), занимающие более 50% площади банкноты;
- с общими загрязнениями, из-за которых бумага светится под ультрафиолетовым светом;
- обугленные, обожженные, с дырками или потерявшие прочность;
- с очевидными дефектами печати.
Кроме того, не подлежат обмену или передаче на инкассо долларовые купюры, которые были умышленно повреждены с целью совершения преступления, изъятые из обращения Нацбанком, являются рекламными образцами или содержат штампы о погашении.
Какие доллары все же можно обменять
На первый взгляд, может показаться, что пятна или отметки делают купюру непригодной, однако не все так однозначно. Все зависит от характера и степени повреждения. В приложении к Положению №1 указан перечень признаков незначительного износа, не препятствующих обмену банкнот в банках.
К допустимым дефектам относятся, в частности:
- до трех пятен размером до 5 мм каждое;
- надписи на поверхности общей площадью не более 200 мм2;
- мелкие потертости, уменьшение жесткости бумаги;
- наличие до трех надрывов длиной до 3 мм;
- до четырех отверстий диаметром до 1 мм;
- отпечатки штампов или печатей.
Так что если на долларах есть незначительные следы использования – это не повод для паники. Такие купюры полностью принимают банки для обмена в соответствии с нормами, установленными Национальным банком Украины.
Ранее мы рассказывали, что купюры номиналом в 100 долларов в 2003 году могут вызвать проблемы.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!