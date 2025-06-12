Пятна и надписи на долларах: примут ли такие деньги в банках и обменниках

Проблемы с обменом возникают у украинцев не только из-за долларов старых серий. Даже новые купюры могут не принять в банках или финансовых учреждениях, если на них существуют повреждения или признаки сильного износа.

В то же время, наличие надписей или пятен на наличных долларах еще не означает, что эти деньги полностью потеряли свою ценность. Сайт Новости.LIVE объяснил, какие именно долларовые банкноты не подлежат обмену в Украине.

Наличные доллары, утратившие признаки платежного средства или подделки, не подлежат обмену и использованию. Согласно Инструкции №103 об организации кассовых операций в банках и среди поставщиков платежных услуг в Украине, владельцы таких банкнот могут передать их на инкассо.

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Иностранные банки-корреспонденты могут произвести замену долларов, имеющих значительные повреждения или следы износа. К таким относятся банкноты:

разорваны на несколько частей;

с поврежденными защитными или дизайнерскими элементами;

с заметным изменением цвета бумаги или изображений;

с локальными загрязнениями (включая пятна, видимые под ультрафиолетом), занимающие более 50% площади банкноты;

с общими загрязнениями, из-за которых бумага светится под ультрафиолетовым светом;

обугленные, обожженные, с дырками или потерявшие прочность;

с очевидными дефектами печати.

Кроме того, не подлежат обмену или передаче на инкассо долларовые купюры, которые были умышленно повреждены с целью совершения преступления, изъятые из обращения Нацбанком, являются рекламными образцами или содержат штампы о погашении.

Какие доллары все же можно обменять

На первый взгляд, может показаться, что пятна или отметки делают купюру непригодной, однако не все так однозначно. Все зависит от характера и степени повреждения. В приложении к Положению №1 указан перечень признаков незначительного износа, не препятствующих обмену банкнот в банках.

К допустимым дефектам относятся, в частности:

до трех пятен размером до 5 мм каждое;

надписи на поверхности общей площадью не более 200 мм2;

мелкие потертости, уменьшение жесткости бумаги;

наличие до трех надрывов длиной до 3 мм;

до четырех отверстий диаметром до 1 мм;

отпечатки штампов или печатей.

Так что если на долларах есть незначительные следы использования – это не повод для паники. Такие купюры полностью принимают банки для обмена в соответствии с нормами, установленными Национальным банком Украины.

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