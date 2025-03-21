Палає вже 2 доби: на нафтобазі в Краснодарському краї стався вибух, зайнявся ще один резервуар (фото)

У ніч на 21 березня на території нафтобази в Краснодарському краї Росії пролунав вибух. Це сталося під час гасіння пожежі, яка триває ще з 19 березня після атаки безпілотників. За повідомленнями місцевої влади, постраждали двоє людей. Також було перекрито трасу в бік Краснодара, а мешканців прилеглих районів закликали залишатися вдома й не відчиняти вікна.

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Вибух стався через розгерметизацію одного з резервуарів із нафтопродуктами. Полум’я охопило ще одну ємність, внаслідок чого площа загоряння збільшилася до 10 тисяч квадратних метрів. Окрім двох поранених пожежників, пошкодження отримали три одиниці техніки, що брали участь у ліквідації займання. Про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

Наразі на місці пожежі працюють понад 450 рятувальників і майже 200 одиниць спецтехніки. За даними оперативного штабу, горять два резервуари, запірна арматура та нафтопродукти, які розлилися внаслідок вибуху. Частина палаючих речовин поширилася за межі сховищ.

Через складну ситуацію влада тимчасово обмежила рух транспорту в напрямку Краснодара, а мешканцям Кавказького району рекомендували залишатися у приміщеннях та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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