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Війна в Україні

Працюють FPV: легіонери ГУР знищили окупантів на Харківщині (відео)

Діана Бондаренко

Працюють FPV: легіонери ГУР знищили окупантів на Харківщині (відео)
Яких втрат зазнав ворог

На півночі Харківської області легіонери Головного управління розвідки Міністерства оборони України нищать Збройні сили Російської Федерації. Зокрема, це вдається робити за допомогою fpv-дронів.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР в Telegram. На Харківському напрямку працюють бійці групи "Астра".

Легіонери ГУР нищать загарбників на Харківщині, йдеться у повідомленні.

У ГУР зауважили, що ліквідовують російських окупантів воїни групи "Астра" Міжнародного легіону ГУР МО України. Проте вони не лише знищують противника за допомогою безпілотних літальних апаратів, але й проводять розвідку та успішно тримають свої позиції.

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А ще — неприховано радіють, коли вогневе ураження – точно у ворожу ціль! Слава Україні, додали в повідомленні ГУР.

У пресслужбі опублікували ролик, у якому показали, як на різних ділянках військові успішно атакували російських окупантів. У результаті вдалих атак ворог зазнав втрат.

Нагадаємо, на росії було знищено склад "шахедів" та ліквідовано інструкторів з використання БПЛА.

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Війна в Україні