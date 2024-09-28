Радар NASA зафіксував потенційно небезпечний астероїд: схожий на сніговика (фото)

Науковці з NASA за допомогою радіолокаційних систем змогли детально вивчити нещодавно виявлений астероїд, який здійснив близький проліт повз нашу планету. Цей космічний об’єкт, що отримав назву 2024 ON, виявився незвичайним: він являє собою так звану контактну подвійну систему, тобто складається з двох тіл, які з’єднані між собою, нагадуючи космічний "сніговик".

Астрономи зафіксували детальні зображення астероїда за допомогою радіолокаційної системи Goldstone. Знімки дозволили визначити розміри космічного тіла – близько 350 метрів у довжину. Крім того, вчені змогли розгледіти деталі рельєфу астероїда розміром понад 3,75 метра, повідомляє IFLScience.

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Попри те, що астероїд 2024 ON відносять до категорії потенційно небезпечних, він не становить загрози для Землі принаймні протягом наступних ста років. Максимальне зближення з нашою планетою відбулося 17 вересня на відстані близько мільйона кілометрів.

"Цей астероїд не становить небезпеки для Землі в осяжному майбутньому", – зазначили в NASA.

Астероїд у формі сніговика. Джерело: NASA/JPL-Caltech

Астероїд у формі сніговика. Джерело: NASA/JPL-Caltech

Завдяки отриманим даним, вчені змогли уточнити орбіту астероїда та скласти більш точний прогноз його руху на багато десятиліть уперед. Ці спостереження є важливим внеском у вивчення астероїдів та розробку систем раннього попередження про потенційні загрози з космосу.

Відкриття подвійного астероїда 2024 ON є ще одним свідченням того, що наша Сонячна система набагато різноманітніша та цікавіша, ніж ми думали раніше. Вивчення таких об’єктів допомагає вченим краще розуміти процеси формування та еволюції планет і астероїдів, а також оцінювати ризики зіткнення з ними.

Нагадаємо, астероїд Апофіс може зіткнутися із Землею у 2029 році.

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