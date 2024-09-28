Радар NASA зафиксировал потенциально опасный астероид: похож на снеговика (фото)

Ученые из NASA с помощью радиолокационных систем смогли детально изучить недавно обнаруженный астероид, совершивший близкий пролет мимо нашей планеты. Этот космический объект, получивший название 2024 ON, оказался необычным: он представляет собой так называемую контактную двойную систему, то есть состоит из двух соединенных между собой тел, напоминая космический "снежник".

Астрономы запечатлели подробные изображения астероида с помощью радиолокационной системы Goldstone. Снимки позволили определить размеры космического тела – около 350 метров в длину. Кроме того, ученые смогли рассмотреть детали рельефа астероида размером более 3,75 метра, сообщает IFLScience.

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Несмотря на то, что астероид 2024 ON относят к категории потенциально опасных, он не представляет угрозы Земле по крайней мере в течение следующих ста лет. Максимальное сближение с нашей планетой произошло 17 сентября на расстоянии около миллиона километров.

"Этот астероид не представляет опасности для Земли в обозримом будущем", – отметили в NASA.

Астероид в форме снеговика. Источник: NASA/JPL-Caltech

Астероид в форме снеговика. Источник: NASA/JPL-Caltech

Благодаря полученным данным ученые смогли уточнить орбиту астероида и составить более точный прогноз его движения на многие десятилетия вперед. Эти наблюдения являются важным вкладом в изучение астероидов и разработку систем раннего предупреждения потенциальных угроз из космоса.

Открытие двойного астероида 2024 ON является еще одним свидетельством того, что наша Солнечная система гораздо разнообразнее и интереснее, чем мы думали ранее. Исследование таких объектов помогает ученым лучше понимать процессы формирования и эволюции планет и астероидов, а также оценивать риски столкновения с ними.

Напомним, астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году.

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