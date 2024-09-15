Унікальне явище: астероїд 2024 PT5 стане другим Місяцем для Землі

Астероїд 2024 PT5, відкритий в серпні цього року, незабаром стане тимчасовим супутником Землі. За прогнозами вчених, цей космічний об'єкт діаметром близько 10 метрів потрапить у гравітаційне поле нашої планети і обертатиметься навколо неї протягом 56,6 дня – з 29 вересня по 25 листопада.

Це явище, хоча й не унікальне, є досить рідкісним. Такі тимчасові супутники Землі називають мінімісяцями. Астероїд 2024 PT5, ймовірно, належить до групи астероїдів Арджуна, які мають орбіти, схожі на орбіту Землі, повідомляє EconomicTimes.

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На жаль, спостерігати за цим небесним тілом буде досить складно. Його яскравість дуже низька, і для його спостереження знадобиться потужний телескоп.

Для Землі та її мешканців поява мінімісяця не становить загрози. Вчені запевняють, що після закінчення свого "візиту" астероїд знову повернеться на свою попередню орбіту і продовжить свій рух у Сонячній системі.

Поява мінімісяця – це унікальна можливість для вчених вивчати властивості таких небесних тіл та краще розуміти процеси, що відбуваються в Сонячній системі. Дослідження орбіти і складу астероїда 2024 PT5 допоможе вченим отримати нові дані про походження та еволюцію Сонячної системи.

За прогнозами вчених, астероїд 2024 PT5 повернеться на орбіту Землі в січні 2025 року, а потім знову віддаляється і повернеться у 2055 році.

Нагадаємо, астероїд Апофіс може зіткнутися із Землею у 2029 році.

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