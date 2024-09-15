Уникальное явление: астероид 2024 PT5 станет второй Луной для Земли

Астероид 2024 PT5, открытый в августе этого года, скоро станет временным спутником Земли. По прогнозам ученых, этот космический объект диаметром около 10 метров попадет в гравитационное поле нашей планеты и будет вращаться вокруг нее в течение 56,6 дня – с 29 сентября по 25 ноября.

Это явление, хотя и не уникальное, довольно редко. Такие временные спутники Земли называют мини-лунами. Астероид 2024 года PT5, вероятно, принадлежит к группе астероидов Арджуна, имеющих орбиты, похожие на орбиту Земли, сообщает EconomicTimes.

Вас также заинтересует: Размером как два футбольных поля: к Земле приближается огромный астероид

К сожалению, наблюдать за этим небесным телом будет достаточно сложно. Его яркость очень низкая, и для его наблюдения понадобится мощный телескоп.

Для Земли и ее жителей появление мини-луны не представляет угрозы. Ученые уверяют, что после окончания своего "визита" астероид снова вернется на свою предыдущую орбиту и продолжит движение в Солнечной системе.

Появление мини-луны – это уникальная возможность для ученых изучать свойства таких небесных тел и лучше понимать происходящие в Солнечной системе процессы. Исследование орбиты и состава астероида 2024 PT5 поможет ученым получить новые данные о происхождении и эволюции солнечной системы.

По прогнозам ученых, астероид 2024 года PT5 вернется на орбиту Земли в январе 2025 года, а затем снова удаляется и вернется в 2055 году.

Напомним, астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2029 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!