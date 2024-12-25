Ракетний обстріл України: у ДТЕК оприлюднили графіки відключення світла для Києва
Вранчі 25 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Через це в ряді областей запровадили відключення електроенергії.
Про це повідомила компанія ДТЕК. Укренерго надало команди на запровадження графіків відключень, проте вони можуть змінюватись впродовж дня.
Графіки відключення світла в Києві на середу 25.12.2024
Підгрупа 1.1 відключення: з 06:00 до 09:30
Підгрупа 1.2 відключення: з 06:00 до 09:30
Підгрупа 2.1 відключення:з 06:00 до 09:30
Підгрупа 2.2 відключення:з 06:00 до 09:30
Підгрупа 3.1 відключення:з 06:00 до 09:30
Підгрупа 3.2 відключення: з 06:00 до 09:30
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Підгрупа 4.1 відключення: без відключень (чекаємо точну інформацію від ДТЕК/Укренерго)
Підгрупа 4.2 відключення: без відключень (чекаємо точну інформацію від ДТЕК/Укренерго)
Підгрупа 5.1 відключення:без відключень (чекаємо точну інформацію від ДТЕК/Укренерго)
Підгрупа 5.2 відключення:без відключень (чекаємо точну інформацію від ДТЕК/Укренерго)
Підгрупа 6.1 відключення:без відключень (чекаємо точну інформацію від ДТЕК/Укренерго)
Підгрупа 6.2 відключення:без відключень (чекаємо точну інформацію від ДТЕК/Укренерго)
Нагадаємо, у середу зранку, 25 грудня, армія РФ атакувала Харків балістикою.
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