Ракетний удар по Львову: в будинку загинула жінка з трьома доньками, врятувався лише її чоловік (фото)

У ніч на середу Росія здійснила черговий терористичний акт, вдаривши балістичними ракетами по центру Львова. Ця атака забрала життя щонайменше семи людей, серед яких – двоє дітей віком 7 та 14 років. Особливо трагічною стала доля однієї родини: загинули мати та троє доньок.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, дружина Євгенія та їхні дочки – Ярина, Дарина і Емілія – загинули під уламками зруйнованого будинку. Єдиним, хто вижив у цій родині, став батько. Наразі він перебуває у реанімації.

Читайте також: Росіяни обстріляли балістикою навчальний заклад у Полтаві: більш як пів сотні загиблих і понад 200 поранених

Дарина Базилевич, наймолодша з доньок, була перспективною студенткою Українського католицького університету. Вона активно займалася громадською діяльністю, була волонтеркою та мріяла про театральну кар’єру. Її старша сестра, Ярина, працювала в офісі "Львів – Молодіжна столиця Європи 2025" і була відома своєю добротою та світлим характером.

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Євгенія та Ярослав Базилевич з доньками. Джерело: facebook jarko.bazylevych та Eugenia Bazylevych

Ця трагедія сколихнула всю Україну. Російські обстріли цивільних об’єктів свідчать про те, що Росія веде цілеспрямовану війну проти мирного населення.

Сусіди загиблої родини розповідають про їхню доброту і гостинність. Вони не можуть повірити в те, що сталося. Ця трагедія стала ще одним болючим нагадуванням про ціну, яку платять українці за свою свободу.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що рятувальники закінчили розбирати завали. Вдалося врятувати 12 людей. Семеро жертв російської атаки загинули. За допомогою до медиків звернулось 64 людей, серед них восьмеро дітей.

У Львові 5 вересня оголошено День жалоби в пам’ять про усіх загиблих.

Раніше ми розповідали, що армія рф атакувала Запоріжжя та Дніпро.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!