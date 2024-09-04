Ракетный удар по Львову: в доме погибла женщина с тремя дочерьми, спасся только ее муж (фото)

В ночь на среду Россия совершила очередной террористический акт, ударив баллистическими ракетами по центру Львова. Эта атака унесла жизни по меньшей мере семи человек, среди которых двое детей в возрасте 7 и 14 лет. Особенно трагической стала судьба одной семьи: погибли мать и три дочери.

Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, жена Евгения и их дочери – Ярина, Дарья и Эмилия – погибли под обломками разрушенного дома. Единственным, кто выжил в этой семье, стал отец. В настоящее время он находится в реанимации.

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Дарья Базилевич, младшая из дочерей, была перспективной студенткой Украинского католического университета. Она активно занималась общественной деятельностью, была волонтером и мечтала о театральной карьере. Ее старшая сестра, Ярина, работала в офисе "Львов - Молодежная столица Европы 2025" и была известна своей добротой и светлым характером.

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Евгения и Ярослав Базилевич с дочерьми. Источник: facebook jarko.bazylevych и Eugenia Bazylevych

Эта трагедия всколыхнула всю Украину. Российские обстрелы гражданских объектов говорят о том, что Россия ведет целенаправленную войну против мирного населения.

Соседи погибшей семьи рассказывают об их доброте и гостеприимстве. Они не могут поверить в произошедшее. Эта трагедия стала еще одним болезненным напоминанием о цене, которую платят украинцы за свою свободу.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что спасатели закончили разбирать завалы. Удалось спасти 12 человек. Семь жертв российской атаки погибли. За помощью к медикам обратились 64 человека, среди них восемь детей.

Во Львове 5 сентября объявлен День траура в память обо всех погибших.

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