'Раніше за Донбас': Подоляк спрогнозував, коли Україна може повернути Крим

В Офісі президента вважають, що українські Збройні Сили здатні звільнити від російських окупантів АР Крим. Михайло Подоляк навіть каже, що ЗСУ можуть деокупувати Крим раніше за Донецьку та Луганську області.

Радник голови Офісу президента в інтерв'ю виданню Deutsche Welle заявив, що "логіка війни така, що можливість звільнити Крим абсолютна". "І якомога швидше, навіть набагато швидше, ніж Донецьк і Луганськ", – додав представник ОП.

Читайте також: У ГУР оголосили про повернення Криму та назвали терміни

"Хоча мені видається, що ми маємо максимально жорстко звільнити Донецьк і Луганськ. Це було б символічно. Тому що оця істота, яка постійно виступає, говорить про "донбасский народ". Ну, треба звільнити цю територію. Просто звільнити. Щоб ця істота перестала ображати слово "Донбас". Щоб у неї був такий комплекс неповноцінності", – каже Подоляк.

Відео дня

Також він вважає, що пришвидшити повернення Криму допоможе кілька факторів: "От табличка "Донбас", а ми зробимо так – будемо росії постійно говорити "Донбас хоче поставити питання росії". Ну, щоб у них було таке, мандражували постійно. Це дуже важливо. Але щодо Криму, оперативно-тактично це буде зроблено достатньо швидко при виконанні певних умов. Знову ж таки, це як будуть заплановані контроперації наші, це обсяги зброї й це можливість досягнути на півострові Крим скрізь ракетами ATACMS".

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!