Розкрито чотири корисні властивості кокосової олії для шкіри

Щоб мати гарну шкіру, що сяє, без недоліків і ознак старіння, не обов'язково витрачати багато грошей на дорогі косметичні засоби. Часом достатньо натуральних продуктів, які подбають про вас.

До прикладу, кокосова олія допомагає у відновленні шкірного покриву та запобігає передчасному старінню. Про це пише Sante Plus.

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У чому користь кокосової олії?

1. Кокосова олія, багата на вітаміни Е і А, має антиоксидантні і відновлюючі властивості. Таким чином, вона допомагає боротися з передчасним старінням шкіри та відновлює пошкодження шкіри, особливо спричинені сонячними променями та вільними радикалами.

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2. Кокосову олію цілком можна наносити на шкіру після перебування на сонці, щоб заспокоїти почервоніння та сонячні опіки.

3. Кокосова олія також допомагає зберегти еластичність і пружність шкіри і не дарма стимулює вироблення колагену.

4. Ця рослинна олія також має зволожуючу дію завдяки вмісту жирних кислот, лауринової кислоти та вітаміну К. Тому воно ефективно і глибоко зволожує шкіру, обмежуючи втрату води. Тому кокосова олія є обов'язковою для людей з сухою шкірою або тих, хто страждає на псоріаз або атопічний дерматит.

Зверніть увагу, що цю поживну олію також можна використовувати як засіб для зняття макіяжу, видаляючи будь-який тип макіяжу, навіть найстійкіший, наприклад водостійкий.

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Як використовувати харчову соду та кокосове масло для догляду за шкірою?

Щоб омолодити шкіру, розгладити зморшки та усунути плями, ви можете використовувати натуральні та економічні продукти, такі як харчова сода та кокосова олія першого віджиму.

Для цього розтопіть на водяній бані столову ложку кокосової олії, але тільки в тому випадку, якщо вона застигла. Змішайте кокосову олію зі столовою ложкою харчової соди у контейнері. Перемішуйте до одержання однорідної суміші. Нанесіть цю маску на сухе, попередньо очищене обличчя, круговими рухами відлущуючи шкіру та активізуючи мікроциркуляцію крові. Зосередьтеся на областях, де у вас є зморшки чи недоліки. Залишіть маску на 20 хвилин і промийте обличчя теплою водою. Цю маску можна використовувати раз на тиждень, щоб не дратувати шкіру.

Як запобіжний захід, рекомендується протестувати засіб на ліктьовому згині, щоб виявити можливу алергію або чутливість до інгредієнтів.

Нагадаємо, що розмаринова вода може допомогти запобігти появі сивого волосся. Вона має стимулюючі та регенеруючі властивості.

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