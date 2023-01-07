Поширена помилка, яка повільно руйнує акумулятор смартфона: як виправити

Одна поширена помилка змушує ваш акумулятор щоразу працювати гірше. Якщо вжити кількох запобіжних заходів, то ви позбудетеся цієї проблеми.

Акумулятор телефона може погіршитися, якщо його не заряджати належним чином. Про речі, які краще не робити з вашим гаджетом, повідомляє Sante+.

Смартфон, який часто вимикається, надто швидко розряджається або має недостатню автономність, свідчить про погано обслуговуваний акумулятор.

Як зберегти акумулятор мобільного телефону

Щоб батарея вашого телефону була ефективною, необхідно вжити кількох запобіжних заходів:

Відео дня

1. Не заряджайте акумулятор будь-яким зарядним пристроєм.

Попри те, що рекомендується використовувати оригінальний зарядний пристрій, ви також можете використовувати зарядний пристрій іншого виробника.

Головне переконатися, що сила струму зарядного пристрою, який ви використовуєте, відповідає тій, що вказана на оригінальному зарядному пристрої. Спочатку необхідно перевірити, чи значення (позначене на виході) струму, що постачається замінним зарядним пристроєм, відповідає значенню, зазначеному на оригінальному зарядному пристрої; інакше ви ризикуєте пошкодити акумулятор.

2. Не використовуйте USB-порт комп’ютера для зарядки акумулятора смартфона.

Для акумулятора телефону сила струму дуже важлива. Однак USB-порти, як правило, не призначені для зарядки телефонів, хоча вони мають для цього вхід.

Якщо струму в акумуляторі недостатньо, він нагрівається, і елементи поступово руйнуються. З часом він може втратити до 65% своєї потужності. Зарядний пристрій забезпечує телефону електричний струм, відповідний його потребам.

Чи можна заряджати акумулятор телефону, коли він становить 50%

Щоб зберегти автономність акумулятора телефону, не перезаряджайте його, коли він досяг 50%.

Багато власників смартфонів схильні підключати свій пристрій до мережі, коли він ще має 50% заряду, побоюючись, що батарея не витримає весь день. Хоча ця практика зрозуміла, вона шкодить батареї телефона та сприяє скороченню терміну роботи телефона. Найкращим рішенням буде підтримувати рівень заряду між 20 і 80%.

Крім цього, фахівці не рекомендують заряджати акумулятор повністю. Оскільки це з часом зменшує ємність акумулятора.

Нагадаємо, що існує низка причин, що можуть пояснити, чому ваш телефон став повільно працювати. Фундаментальну роль відіграє індивідуальні звички користування гаджетом та його обслуговування. Розповідаємо про фактори, які сповільнюють роботу мобільного телефону.

З часом будь-який телефон може почати "гальмувати" та працювати значно повільніше. Така проблема виникає як в Android, так і iPhone.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!