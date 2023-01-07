Распространенная ошибка, медленно разрушающая аккумулятор смартфона: как исправить

Одно распространенное заблуждение заставляет ваш аккумулятор каждый раз работать хуже. Если принять несколько мер, то вы избавитесь от этой проблемы.

Аккумулятор телефона может ухудшиться, если его не заряжать должным образом. О вещах, которые лучше не делать с гаджетом, сообщает Sante+.

Часто выключаемый смартфон слишком быстро разряжается или имеет недостаточную автономность, свидетельствует о плохо обслуживаемом аккумуляторе.

Как сохранить аккумулятор мобильного телефона

Чтобы батарея вашего телефона была эффективной, необходимо принять несколько мер предосторожности:

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1. Не заряжайте аккумулятор зарядным устройством.

Несмотря на то, что рекомендуется использовать оригинальное зарядное устройство, можно использовать зарядное устройство другого производителя.

Главное убедиться, что сила тока используемого зарядного устройства соответствует той, которая указана на оригинальном зарядном устройстве. Сначала необходимо проверить, соответствует ли значение (обозначенное на выходе) тока, поставляемого заменяемым зарядным устройством, значению, указанному на оригинальном зарядном устройстве; в противном случае вы рискуете повредить аккумулятор.

2. Не используйте порт USB для зарядки аккумулятора смартфона.

Для аккумулятора телефона сила тока очень важна. Однако USB-порты, как правило, не предназначены для зарядки телефонов, хотя они имеют для этого вход.

Если тока в аккумуляторе недостаточно, он нагревается и элементы постепенно разрушаются. С течением времени он может потерять до 65% своей мощности. Зарядное устройство обеспечивает телефону электрический ток, соответствующий его потребностям.

Можно ли заряжать аккумулятор телефона, когда он составляет 50%

Чтобы сохранить автономность аккумулятора телефона, не заряжайте его, когда он достиг 50%.

Многие владельцы смартфонов склонны подключать свое устройство к сети, когда у него еще есть 50% заряда, опасаясь, что батарея не выдержит весь день. Хотя эта практика ясна, она вредит батарее телефона и способствует сокращению срока работы телефона. Лучшим решением будет поддерживать уровень заряда между 20 и 80%.

Кроме этого, специалисты не рекомендуют заряжать аккумулятор полностью. Это со временем уменьшает емкость аккумулятора.

Если аккумулятор вашего смартфона хорошо обслуживается, он сможет работать долго с хорошей автономностью. Заряжайте свой мобильный телефон вовремя, это самый лучший способ сохранить его.

Напомним, что существует ряд причин, которые могут объяснить, почему ваш телефон стал медленно работать. Фундаментальную роль играет индивидуальные привычки пользования гаджетом и их обслуживание. Рассказываем о факторах, замедляющих работу мобильного телефона.

Со временем любой телефон может начать "тормозить" и работать гораздо медленнее. Такая проблема возникает как у Android, так и iPhone.

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