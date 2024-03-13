РДК не зупинятимуться: 'Змушені завдати вогневої поразки в Бєлгороді й Курську'

Добровольці росіяни, що воюють проти окупантів у складі російського легіону Збройних сил України, заявили, що продовжуватимуть свою операцію на території російської федерації, яка розпочалася у ніч на 12 березня 2024 року.

Відео дня

У мережі оприлюднено спільну заяву Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону.

Також читайте: "Путінські війська розбігаються": легіон "Свобода росії" показав свою "роботу" на Бєлгородщині (відео)

У цій заяві російські добровольці звернулися до співгромадян: "жителів міста Білгород, чиновників Білгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує".

"Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Білгорода. Обстріл України з території Білгорода має зупинитися", – йдеться у заяві Легіону.

Зазначається, що воїни Легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону "змушені завдати вогневої поразки з військових позицій, які розміщені в містах Білгород і Курськ".

"Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста. Місцева влада ми закликаємо зберігати людські життя та розпочати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини", – додали добровольці.

Нагадаємо, після прориву російського кордону 12 березня бійці легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" оголосили, що "працюватимуть" на території Курської та Бєлгородської областей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!