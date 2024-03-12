РДК, Свобода Росії і Сибірський батальйон увійшли до бєлгородщини та курської області (відео)

Добровольчі російські формування, що воюють на стороні України, зокрема Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон, у вівторок вранці, 12 березня, увійшли до території курської та бєлгородської областей росії. Це відбулося у рамках спільної операції.

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Цю інформацію вони повідомили у Telegram. Бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що йдуть визволяти рф від диктатора володимира путіна. Також у своєму відеозверненні вони повідомили, що легіон "йде на вибори".

"Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та диктатури", – заявили у легіоні.

Бійці висловили своє бажання бачити росію вільною від влади путіна та зазначили, що прикладають максимум зусиль для досягнення цієї мети.

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"Ми відбиратимемо у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого мають", – додали у "Свобода Росії".

Пізніше бійці повідомили, що вони "перейшли Рубікон" та перетнули кордон з рф.

Ексдепутат держдуми росії Ілля Пономарьов, який наразі проживає в Україні написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що лозова рудка, що знаходиться на кордоні бєлгородської області, перебуває під контролем визвольних сил. Також він повідомив, що в тьоткіно, що в курській області, триває стрілецький бій.

Раніше в РДК показали бої на бєлгородщині та заявили, що "путінські війська криють важкою артилерією будинки мирних мешканців".

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