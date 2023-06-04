В РДК показали бої на Бєлгородщині: 'путінські війська криють важкою артилерією будинки мирних мешканців'

Представники легіону "Сводоба росії" та Російського добровольчого корпусу 1 червня здійснили другий захід через український кордон на територію Бєлгородської області росії.

Російські добровольці 4 червня заявили, що досі знаходяться на території Бєлгородщини та ведуть бої з російською армією. Легіонери показали відео, на якому зафіксовані, як стверджується, "активні бої у районі Нової Таволжанки", що за 7 км від кордону з Україною.

Відео дня

"Тривають активні бої. путінські війська продовжують крити важкою артилерією будинки з мирними жителями. Закликаємо місцевих не виходити з укриттів", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Легіон "Свобода росії" запропонував жителям Бєлгородщини евакуацію углиб України

3 червня в РДК та легіоні заявляли, що росіяни ховають піхоту та техніку у посадках біля населених пунктів Бєлгородщини та показали відео ліквідації ворога.

Також у легіоні заявляли, що перехопили розмову супротивника про їхню підготовку щодо обстрілів житлових будинків у Шебекінському районі.

"Ще один воєнний злочин силовиків режиму. Їм байдуже, кого вбивати: підривати будинки рязанським цукром, вбивати дітей у Беслані, обстрілювати сплячі міста України чи, як тепер, бомбити своїх же людей у Білгородській області. Такому режиму немає місця у вільному світі та у вільній країні", – додали добровольці з рф.

Довідково: Російський добровольчий корпус є воєнним підрозділом Збройних сил України, який сформували у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення. Його бійці входять до Інтернаціонального легіону ТрО України. Командиром РДК є Денис Нікітін. Його учасники – етнічні російські емігранти з території України та інших країн.

Читайте також: Путінські війська розбігаються": легіон "Свобода росії" показав свою "роботу" на Бєлгородщині (відео)

Легіон "Свобода Росії" утворено з російських військовослужбовців, що потрапили у полон під час війни в Україні. Легіон створено росіянами-добровольцями, які вирішили боротися з диктаторським режимом російського президента путіна.

Нагадаємо, зранку 1 червня бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про другу фазу "військової операції" на території рф. Бійці РДК та легіону заявили, що прорвали кордон на Бєлгородщині та просуваються у напрямку населеного пункту Шебекіно. Вони заявили, що знищили скупчення ворожої техніки у селищі Нова Таволжанка, поряд із містом Шебекіно.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!