В РДК показали бои на Белгородщине: 'путинские войска кроют тяжелой артиллерией дома мирных жителей'

Представители легиона "Сводоба россии" и Русского добровольческого корпуса 1 июня осуществили второе мероприятие через украинскую границу на территорию Белгородской области России.

Российские добровольцы 4 июня заявили, что находятся на территории Белгородщины и ведут бои с российской армией. Легионеры показали видео, на котором зафиксированы, как утверждается, "активные бои в районе Новой Таволжанки", что в 7 км от границы с Украиной.

Видео дня

"Продолжаются активные бои. путинские войска продолжают крыть тяжелой артиллерией дома с мирными жителями. Призываем местных не выходить из укрытий", – говорится в сообщении.

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3 июня в РДК и легионе заявляли, что россияне хоронят пехоту и технику в посадках возле населенных пунктов Белгородщины и показали видео ликвидации врага.

Также в легионе заявляли, что перехватили разговор противника об их подготовке по обстрелам жилых домов в Шебекинском районе.

"Еще одно военное преступление силовиков режима. Им безразлично, кого убивать: взрывать дома рязанским сахаром, убивать детей в Беслане, обстреливать спящие города Украины или, как теперь, бомбить своих же людей в Белгородской области. Такому режиму нет места в свободном мире и в свободной стране", – добавили добровольцы из россии.

Справка: Русский добровольческий корпус является военным подразделением Вооруженных сил Украины, которое сформировали в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения. Его бойцы входят в Интернациональный легион ТРО Украины. Командиром РДК является Денис Никитин. Его участники – этнические русские эмигранты с территории Украины и других стран.

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Легион "Свобода россии" создан из российских военнослужащих, попавших в плен во время войны в Украине. Легион создан россиянами-добровольцами, решившими бороться с диктаторским режимом российского президента Путина.

Напомним, утром 1 июня бойцы "РДК" и легиона "Свобода россии" объявили о второй фазе "военной операции" на территории России. Бойцы РДК и легиона заявили, что прорвали границу на Белгородщине и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино. Они заявили, что уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

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