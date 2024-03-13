РДК не будут останавливаться: 'Вынуждены нанести огненное поражение в Белгороде и Курске'

Добровольцы россияне, сражающиеся против оккупантов в составе российского легиона Вооруженных сил Украины, заявили, что будут продолжать свою операцию на территории российской федерации, которая началась в ночь на 12 марта 2024 года.

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В сети обнародовано совместное заявление Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона.

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В этом заявлении российские добровольцы обратились к согражданам: "жителей города Белгород, чиновников Белгородской администрации и всех тех, кто нас слышит".

"Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (преимущественно женщин и детей) погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться", – говорится в заявлении Легиона.

Отмечается, что воины Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона "вынуждены нанести огненное поражение с военных позиций, размещенных в городах Белгород и Курск".

"Во избежание жертв среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять человеческие жизни и начать эвакуацию из городов Курской и Белгородской областей", — добавили добровольцы.

Напомним, после прорыва российской границы 12 марта бойцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" объявили, что будут "работать" на территории Курской и Белгородской областей.

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