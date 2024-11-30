'Реал' звільнить Анчелотті: тимчасовим тренером стане Сантьяго Соларі

Президент мадридського "Реала" Флорентіно Перес ухвалив рішення про звільнення головного тренера Карло Анчелотті через незадовільні результати команди. Про це повідомляє портал Elgoldigital.

Тимчасове рішення

Місце італійця тимчасово займе аргентинський фахівець Сантьяго Соларі. У Соларі вже є досвід роботи з "Реалом" — у сезоні 2018/19 він очолював клуб протягом майже шести місяців. Очікується, що його перебування на посаді триватиме до кінця поточного сезону.

Довгостроковий план

За інформацією джерела, після завершення сезону керівництво "Реала" має намір призначити Хабі Алонсо, нинішнього наставника німецького "Баєра", головним тренером. Перес бачить у ньому потенціал для побудови нової команди.

Ці кадрові зміни демонструють прагнення мадридського клубу повернутися до успішних результатів на внутрішній і міжнародній аренах.

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