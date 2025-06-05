Реформа нерухомості на горизонті: які нові правила для українців підготувала Рада

У Верховній Раді з'явився новий урядовий законопроєкт під назвою "Про основні засади житлової політики". Його вже підтримав профільний комітет, тож найближчим часом документ можуть винести на перше читання.

Законопроєкт спрямований на розв’язання низки актуальних питань, серед яких – модернізація застарілого житлового фонду. Законопроєкт № 12377 уже внесений до парламенту.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, розглянувши ініціативу, рекомендував схвалити її в першому читанні, а потім ґрунтовно допрацювати. Зокрема, планується врахувати зауваження й поправки, що стосуватимуться уточнень, виправлення помилок та усунення можливих суперечностей.

Як пояснює народна депутатка Олена Шуляк ("Слуга народу"), потреба в новому законі назріла через те, що чинна житлова політика все ще спирається на Житловий кодекс 1983 року. У результаті житлова сфера стикається з низкою серйозних проблем, які потребують комплексного розв’язання.

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На сьогодні приблизно 600 тисяч осіб залишаються в черзі на отримання житла, не маючи реальних шансів його отримати.

В Україні відсутні механізми соціальної оренди та маневреного житлового фонду, а нормативна база, що регулює оренду житла, залишається на дуже примітивному рівні.

Крім того, державна політика щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб через іпотечні програми є вкрай слабкою, а більшість житлового фонду – фізично та морально застаріла.

"Усі ці проблеми лише загострились унаслідок війни, яка спричинила масові руйнування осель та нову хвилю переміщених осіб. Ситуація стала критичною", – наголосила народна депутатка Олена Шуляк.

За її словами, новий законопроєкт покликаний започаткувати комплексну кредитно-іпотечну стратегію, що включатиме:

пільгові іпотечні програми;

механізми компенсації вартості житла;

моделі оренди з правом викупу;

житловий лізинг.

"Ми закладаємо основу нової житлової політики для мільйонів громадян. Це не просто реформа – це реформа про дім", – підсумувала Шуляк.

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