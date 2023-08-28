Рецепт кабачкового варення з лимоном та апельсином

Кабачкове варення за рецептом від Євгена Клопотенка готується так само, як і з ягід чи фруктів та виходить дуже смачне.

Інгредієнти:

На банку 750 мл:

1 кг молодих кабачків

600 г цукру

100 мл води

1 коробочка кардамону

1 лимон (сік)

1 апельсин (сік та цедра)

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Спосіб приготування:

1. Молоді кабачки помийте та зріжте хвостики. Наріжте їх невеликими кубиками однакового розміру.

2. Апельсин натріть на дрібній тертці та . вичавіть з нього сік.

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3. Кабачки викладіть у каструлю та влийте 100 мл води. Додайте 600 г цукру, 1 коробочку кардамону, цедру та сік апельсина.

4. Закип’ятіть та варіть ще 45 хвилин, на меншому вогні, періодично помішуючи.

5. Розігрійте духовку до 180 градусів та поставте банку стерилізуватися на 20 хвилин. Кришку покладіть у киплячу воду та стерилізуйте хвилину.

6. У каструлю до кабачків додайте сік 1 лимона, перемішайте та проваріть ще 5 хвилин. Викладіть варення у стерилізовану банку та закрийте кришкою.

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