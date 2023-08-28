Рецепт кабачкового варенья с лимоном и апельсином
Кабачковое варенье по рецепту от Евгения Клопотенко готовится так же, как из ягод или фруктов и получается очень вкусное.
Ингредиенты:
На банке 750 мл:
1 кг молодых кабачков
600 г сахара
100 мл воды
1 коробочка кардамона
1 лимон (сек)
1 апельсин (сок и цедра)
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Способ приготовления:
1. Молодые кабачки промойте и срежьте хвостики. Нарезать их небольшими кубиками одинакового размера.
2. Апельсин натрите на мелкой терке и . выжмите из него сок.
3. Кабачки выложите в кастрюлю и влейте 100 мл воды. Добавьте 600 г сахара, 1 коробочку кардамона, цедру и апельсиновый сок.
4. Вскипятите и варите еще 45 минут, на меньшем огне, периодически помешивая.
5. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте банку стерилизоваться на 20 минут. Крышку положите в кипящую воду и стерилизуйте минуту.
6. В кастрюлю к кабачкам добавьте сок 1 лимона, перемешайте и проварите еще 5 минут. Выложите варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.
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