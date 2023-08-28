Рецепт кабачкового варенья с лимоном и апельсином

Кабачковое варенье по рецепту от Евгения Клопотенко готовится так же, как из ягод или фруктов и получается очень вкусное.

Ингредиенты:

На банке 750 мл:

1 кг молодых кабачков

600 г сахара

100 мл воды

1 коробочка кардамона

1 лимон (сек)

1 апельсин (сок и цедра)

Читайте также: Шоколадный торт в чашке можно приготовить всего за 4 минуты: неожиданный рецепт

Способ приготовления:

1. Молодые кабачки промойте и срежьте хвостики. Нарезать их небольшими кубиками одинакового размера.

2. Апельсин натрите на мелкой терке и . выжмите из него сок.

Видео дня

3. Кабачки выложите в кастрюлю и влейте 100 мл воды. Добавьте 600 г сахара, 1 коробочку кардамона, цедру и апельсиновый сок.

4. Вскипятите и варите еще 45 минут, на меньшем огне, периодически помешивая.

5. Разогрейте духовку до 180 градусов и поставьте банку стерилизоваться на 20 минут. Крышку положите в кипящую воду и стерилизуйте минуту.

6. В кастрюлю к кабачкам добавьте сок 1 лимона, перемешайте и проварите еще 5 минут. Выложите варенье в стерилизованную банку и закройте крышкой.

Советуем также обратить внимание на рецепт пирожных с голубиной.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!